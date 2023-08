Ci vedono meglio da lontano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ci vedono meglio da lontano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PRESBITI

Significato/Curiosita : Ci vedono meglio da lontano

Successi dell'epoca furono lontano, lontano (in gara a un disco per l'estate 1966), uno di questi giorni ti sposerò, e se ci diranno, ognuno è libero.... Vedi anche le voci che iniziano con o contengono il titolo. il termine presbite può significare: affetto da presbiopia scimmia appartenente al genere presbytis... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Ci vedono meglio da lontano : vedono; meglio; lontano; Quelle d urto prevedono massicce dosi di medicinali; vedono in ogni donna una rivale; Rivedono i testi nell industria editoriale; Ispirati a criteri che prevedono coesione; vedono malamente; È meglio che mai; Di lei è meglio non fidarsi; L Alessio de La meglio gioventù; meglio di niente; Nel Totocalcio meglio del dodici; Ascendente assai lontano ; L atleta che allo stadio scaglia l attrezzo più lontano ; Atteggiamento lontano da ogni eccesso per Orazio; È il difetto di chi non vede bene da lontano ; lontano distaccato;

Cerca altre Definizioni