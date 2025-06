Ciò di cui ci si accontenta in mancanza di meglio nei cruciverba: la soluzione è Ripiego

RIPIEGO

Curiosità e Significato di Ripiego

Perché la soluzione è Ripiego? Il termine ripiego indica una soluzione di fortuna, un riparo momentaneo quando non si trova l'ideale. È ciò a cui ci si accontenta in mancanza di alternative migliori, come un piano B improvvisato. Spesso utilizzato per descrivere scelte di ripiego in situazioni di emergenza o quando si è costretti a accontentarsi, rappresenta comunque un modo per andare avanti. Insomma, un compromesso temporaneo che può diventare definitivo.

Come si scrive la soluzione Ripiego

R Roma

I Imola

P Padova

I Imola

E Empoli

G Genova

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A O I M B Mostra soluzione



Scopri definizioni su "AMBIO" AMBIO

