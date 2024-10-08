Vedono meglio di notte

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Vedono meglio di notte' è 'Nictalopi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: NICTALOPI

Perché la soluzione è Nictalopi? Le persone con questa condizione riescono a distinguere meglio i dettagli in condizioni di scarsa illuminazione, come durante la notte. La loro vista è particolarmente acuta quando la luce è debole, permettendo loro di muoversi e osservare con maggiore facilità in ambienti poco illuminati. Questo fenomeno si associa a una maggiore sensibilità visiva che supera quella degli altri in condizioni di scarsa luminosità.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Vedono meglio di notte" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Vedono meglio di notte". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Vedono meglio di notte nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Nictalopi

La definizione "Vedono meglio di notte" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Vedono meglio di notte" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Nictalopi:

N Napoli I Imola C Como T Torino A Ancona L Livorno O Otranto P Padova I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Vedono meglio di notte" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

