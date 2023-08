La principessa che sposa Shrek - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La principessa che sposa Shrek. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : FIONA

Significato/Curiosita : La principessa che sposa shrek

che si rivela essere una draghessa, la quale si innamora perdutamente di ciuchino e lo cattura. shrek riesce invece a trarre in salvo la principessa fiona... fiona winsome marcia may (slough, 12 dicembre 1969) è un'ex lunghista, triplista e attrice britannica naturalizzata italiana. nel corso della propria... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 agosto 2023

