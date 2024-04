La definizione e la soluzione di 5 lettere: La principessa che fu interpretata da Romy Schneider. SISSI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Elisabetta Amalia Eugenia di Wittelsbach, meglio nota come Sissi, nata duchessa in Baviera, (in tedesco: Elisabeth Amalie Eugenie, Herzogin in Bayern; Monaco di Baviera, 24 dicembre 1837 – Ginevra, 10 settembre 1898) fu imperatrice d'Austria, regina apostolica d'Ungheria, regina di Boemia e di Croazia come consorte di Francesco Giuseppe d'Austria. Nonostante fosse cresciuta relativamente libera da vincoli sociali e di comportamento normalmente imposti alla nobiltà mitteleuropea del XIX secolo e generalmente insofferente alla disciplina di corte a Vienna, nonché alle politiche imperiali e alle condizioni di vita dei popoli sottoposti alle ...

omicidio ( approfondimento) m sing (pl.: omicidi)

(diritto) reato punito da tutte le legislazioni storiche, che consiste nel causare la morte di una o più persone omicidio premeditato : omicidio organizzato secondo un piano perfettamente preparato

: omicidio organizzato secondo un piano perfettamente preparato omicidio passionale: omicidio dettato dalla gestione problematica dei rapporti familiari

Sillabazione

o | mi | cì | dio

Pronuncia

IPA: /omi'tidjo/

Etimologia / Derivazione

dal latino homicidium formato da homo e da cidium ossia "uomo" e da -cidio" (dal latino -cidium, da caedere cioè "tagliare, uccidere")

Sinonimi

assassinio, uccisione, delitto, liquidazione

Parole derivate

micidiale

Termini correlati