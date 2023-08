Lo è l orso bianco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo è l orso bianco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : POLARE

Significato/Curiosita : Lo e l orso bianco

Disambiguazione – "orso bianco" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi orso bianco (disambigua). l'orso polare o orso bianco (ursus maritimus... Circolo polare artico e, al solstizio di dicembre, parte del sole è visibile fino ai 50' di latitudine a nord del circolo. il circolo polare artico attraversa... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 agosto 2023

