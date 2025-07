L orso lo è di miele nei cruciverba: la soluzione è Ghiotto

GHIOTTO

Curiosità e Significato di Ghiotto

Approfondisci la parola di 7 lettere Ghiotto: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Ghiotto? Ghiotto descrive una persona che ama mangiare con gusto e voracità, spesso apprezzando dolci e prelibatezze. È un termine che trasmette l'idea di piacere e desiderio per il cibo, soprattutto quando si tratta di qualcosa di goloso o invitante. In sostanza, essere ghiotti significa avere un grande amore per le delizie culinarie, rendendo ogni dolce un vero e proprio piacere per il palato.

Come si scrive la soluzione Ghiotto

La definizione "L orso lo è di miele" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

G Genova

H Hotel

I Imola

O Otranto

T Torino

T Torino

O Otranto

