L Obama tra i Presidenti degli USA - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L Obama tra i Presidenti degli USA. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : BARAK

Significato/Curiosita : L obama tra i presidenti degli usa

Disambiguazione – "obama" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi obama (disambigua). premio nobel per la pace 2009 barack hussein obama (honolulu... Antonín barák (príbram, 3 dicembre 1994) è un calciatore ceco, centrocampista della fiorentina e della nazionale ceca. trequartista mancino di piede,... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : L Obama tra i Presidenti degli USA : obama; presidenti; degli; Gli è succeduto obama ; È stato il vice di Barack obama dal 2009 al 2017; Barack obama è nato nella loro capitale; L obama ex presidente; Iniziali di obama ; Ben Bella e Bouteflika ne sono stati presidenti ; Lo diventano gli ex-presidenti della Repubblica; Il Néstor e la Cristina ex presidenti argentini; Il monte con i volti di quattro presidenti ; Lo diventano gli ex presidenti della Repubblica; La coppia degli astanti; Il cantante degli U2; Nella fondina degli sceriffi; L albero degli uccellatori; Sono nel fior degli anni;

Cerca altre Definizioni