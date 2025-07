Un Ehud che fu Primo ministro d Israele nei cruciverba: la soluzione è Barak

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Un Ehud che fu Primo ministro d Israele' è 'Barak'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BARAK

Curiosità e Significato di Barak

La parola Barak è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Barak.

Perché la soluzione è Barak? Ehud Barak è stato un importante politico israeliano, noto per aver ricoperto il ruolo di Primo ministro. La sua carriera si distingue per gli sforzi di pace e le decisioni politiche che hanno segnato la storia di Israele. Conosciuto anche come leader militare, il suo nome è spesso associato a momenti chiave del Paese. La sua figura rimane simbolo di impegno e leadership nel panorama internazionale.

Come si scrive la soluzione Barak

Se ti sei imbattuto nella definizione "Un Ehud che fu Primo ministro d Israele", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

B Bologna

A Ancona

R Roma

A Ancona

K Kappa

