Muratore specializzato nel trattamento dei muri - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Muratore specializzato nel trattamento dei muri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : INTONACATORE

Significato/Curiosita : Muratore specializzato nel trattamento dei muri

Operaio qualificato direttore dei lavori capomastro ingegnere architetto agronomo geometra progettista carpentiere muratore costruttore elettricista di... Prematuramente trovandolo «troppo accademico». trova poi lavoro come intonacatore, prima di tornare definitivamente alla recitazione con un'altra soap... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 agosto 2023

