La definizione e la soluzione di 8 lettere: La carica il muratore. CARRIOLA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: La carriola è un'attrezzatura, solitamente con una sola ruota, che permette di trasportare a mano per corte distanze materiali sfusi oppure oggetti pesanti e ingombranti. È pensata per essere spinta e guidata da una sola persona utilizzando due maniglie posteriori. È usata comunemente in piccole aziende agricole, nel giardinaggio e in edilizia (per il trasporto di cemento, malta, mattoni o altri materiali). I manovali addetti al trasporto con la carriola sono detti "carriolanti".

carriola ( approfondimento) f sing (pl.: carriole)

(ingegneria) piccolo carro munito di una ruota che viene, di solito spinto, con le due mani (sessualità) posizione sessuale caratteristica nella specie umana, dove il maschio viene avvolto dalla femmina con gli arti inferiori

Sillabazione

car | riò | la

Pronuncia

IPA: /kar'rjla/

Etimologia / Derivazione

derivazione di carro