Un trattamento del legno lavorato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un trattamento del legno lavorato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CERATURA

Significato/Curiosità : Un trattamento del legno lavorato

La ceratura è un trattamento del legno lavorato ampiamente utilizzato per migliorarne l'aspetto e la durabilità. Questo processo coinvolge l'applicazione di uno strato di cera sulla superficie del legno, seguita da una lucidatura per creare una patina liscia e protettiva. La ceratura offre una protezione naturale contro l'umidità, la polvere e l'usura quotidiana, preservando nel tempo la bellezza e la lucentezza del legno. Inoltre, la cera agisce come barriera contro piccoli graffi e macchie superficiali. La ceratura è una pratica tradizionale che si sposa con l'estetica del legno, aggiungendo un tocco di calore e autenticità agli oggetti e ai mobili in legno.

Altre risposte alla domanda : Un trattamento del legno lavorato : trattamento; legno; lavorato; Ecologico trattamento delle acque reflue; trattamento termico per metalli e leghe; trattamento sanitario obbligatorio in tre lettere; trattamento per riattivare le funzioni dei muscoli; Un trattamento freudiano; La particolare coppa di legno tipica della Val d Aosta; Un legno durissimo; Un legno per serramenti; Un braccio di legno ; Pavimenti di legno ; Visita i lavorato ri a domicilio; Organizzazioni cristiane per i lavorato ri sigla; Un associazione di lavorato ri; lavorato re non autonomo; Compenso per lavorato ri;

Cerca altre Definizioni