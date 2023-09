Un soldato specializzato in costruzioni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un soldato specializzato in costruzioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : GENIERE

Significato/Curiosita : Un soldato specializzato in costruzioni

È un gruppo di pirati specializzato nel davy back fight ( debi bakku faito), una competizione fra pirati in tre match dove si mettono in palio... Disambiguazione – "geniere" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi geniere (disambigua). questa voce o sezione sull'argomento militari è... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Un soldato specializzato in costruzioni : soldato; specializzato; costruzioni; soldato medievale che scagliava le frecce; soldato armato di frecce; Un tempo punire un soldato per educarne nove; soldato a cavallo con armatura fino a terra; soldato in azzurro; Lo è il medico non specializzato ; Muratore specializzato nel trattamento dei muri; Un tecnico specializzato in velivoli teleguidati; Medico specializzato in riabilitazione; Noto marchio piemontese specializzato in spumanti; Il gioco che ci ricorda certe costruzioni della finanza; Quello armato si usa nelle costruzioni ; Pregiata pietra da costruzioni ; Un esperto di costruzioni ; Gioco di costruzioni ;

