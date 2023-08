Cassa di : amplifica l acustica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cassa di : amplifica l acustica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : RISONANZA

Significato/Curiosità : Cassa di : amplifica l acustica

Una cassa di risonanza è un dispositivo o una camera acustica progettata per amplificare o migliorare il suono prodotto da uno strumento musicale o una fonte sonora. La cassa di risonanza è solitamente realizzata con materiali che possono vibrare e amplificare le frequenze sonore, come il legno o altri materiali acusticamente riflettenti. Quando lo strumento musicale produce suoni all'interno della cassa di risonanza, le vibrazioni si propagano e risuonano all'interno dello spazio, aumentando il volume e migliorando la qualità del suono. Questo effetto di amplificazione è particolarmente importante per strumenti acustici come chitarre, violini, pianoforti e molte altre.

Altre risposte alla domanda : Cassa di : amplifica l acustica : cassa; amplifica; acustica; Il Fracassa di Théophile Gautier; La ex cassa di Risparmio delle Province Lombarde; Incassa i diritti d autore; La cassa in cui s impastava il pane; Grande cassa per stivare merci; Il gelato che amplifica la voce; Un cono amplifica tore; Un amplifica tore che viene utilizzato in elettronica; Uno strumento che non richiede spinotti e amplifica zioni; amplifica tore che produce voce metallizzata; Una confusione figurata o acustica ; Unità logaritmica usata nel campo dell acustica ; Propagazione acustica ; Una retromarcia acustica ; Sala che dovrebbe avere un ottima acustica ;

Cerca altre Definizioni