Un gas impiegato nelle insegne luminose - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un gas impiegato nelle insegne luminose. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : NEON

Significato/Curiosita : Un gas impiegato nelle insegne luminose

Usata nelle insegne pubblicitarie. il termine "neon" viene normalmente usato per indicare questo tipo di luci, anche se in realtà diversi gas vengono... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi neon (disambigua). questa voce o sezione sull'argomento elementi chimici non cita le fonti necessarie... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Un gas impiegato nelle insegne luminose : impiegato; nelle; insegne; luminose; È impiegato come combustibile e refrigerante; È impiegato in molte leghe; Quello di rame è impiegato contro la peronospora; Combina sempre pasticci ma non è un impiegato distratto; Tessuto impiegato per foderare; La K nelle carte; Il cattivo nelle polizze assicurative; Detta la linea dei prodotti nelle aziende di moda; nelle date; nelle case e nelle tane; Le bande insegne del condottiero Giovanni dÈ Medici; Le insegne anche dette gonfaloni; Il tatuaggio nelle insegne ; Gas per insegne luminose; Sono uguali nelle insegne ; Genera e amplifica radiazioni luminose ; Gas delle lettere luminose ; Gas per insegne luminose ; Piccolissime spie luminose ; Ne consumano tanti le lampadine più luminose ;

