Forma i laghi di Mantova - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Forma i laghi di Mantova. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : MINCIO

Significato/Curiosita : Forma i laghi di mantova

i laghi di mantova sono dei bacini fluviali situati lungo il corso del fiume mincio, in prossimità della città di mantova. i dati geologici e paleoambientali... Divise dal mincio: il territorio a destra del fiume era noto con il nome di "governo milanese", quello a sinistra di "governo veneto". il mincio esce dal... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 agosto 2023

