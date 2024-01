La Soluzione ♚ L edificio per spettacoli del Bibiena a Mantova

La definizione e la soluzione di: L edificio per spettacoli del Bibiena a Mantova. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

L edificio per spettacoli del bibiena a mantova: Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi mantova (disambigua). mantova (ascolta, mantua in latino e màntua in dialetto mantovano) è... Curiosità su: Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi mantova (disambigua). mantova (ascolta, mantua in latino e màntua in dialetto mantovano) è... Il Teatro Scientifico di Mantova (o Teatro Bibiena o Teatro Scientifico dell'Accademia), fu realizzato su commissione del conte Carlo Ottavio di Colloredo, allora rettore dell'Accademia dei Timidi da Antonio Galli da Bibbiena nel 1767-69 e decorato, nel 1773-75, con una facciata del Piermarini realizzata da Paolo Pozzo (1741-1803). La finalità principale era quella di ospitare adunanze scientifiche (da qui il nome) ma anche concerti e rappresentazioni. Il Bibiena ideò il teatro, ne diresse i lavori di fabbrica e, con abilità di pittore oltre che di architetto, affrescò personalmente gli interni dei numerosi palchetti con figurazioni monocrome. Attualmente l'edificio ospita, oltre al Teatro, anche la sede dell'Accademia Nazionale Virgiliana di Scienze Lettere e Arti, la più antica e prestigiosa istituzione culturale della città. Ha una capienza di 338 posti. Italiano Sostantivo cervo ( approfondimento) m sing (zoologia) mammifero ruminante dell'ordine degli Artiodattili con corna ramose e caduche, la sua classificazione scientifica è Cervus elaphus ( tassonomia) il cervo è un ruminante (araldica) figura araldica convenzionale che rappresenta l'animale di colore rosso e con due corna di sei punte ciascuna Sillabazione cèr | vo Pronuncia IPA: /'trvo/ Etimologia / Derivazione dal latino cervus Citazione Parole derivate cervicapra, cervo volante, ircocervo Termini correlati renna, caribù, wapiti, capriolo, daino, alce Iperonimi (zoologia) essere vivente, (dominio) eucariote, (regno) animale, (phylum) cordato, (tipo) vertebrato, Amnioti, (classe) mammifero, (superordine) euterio, ungulato, (ordine) artiodattilo, ruminante, (famiglia) cervide Proverbi e modi di dire correre come un cervo: correre in modo veloce

Altre risposte : teatro scientifico; edificio; spettacoli; bibiena; mantova;

Monumentale edificio maya a Chichén Itzá in Messico; L edificio sacro di Taranto che e il più antico della Magna Grecia; Organizza gli spettacoli ; Prima di dar spettacoli pianta la tenda; Lodi : Adda = mantova : x; La sbrisolona è tipica di mantova ;