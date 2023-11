La definizione e la soluzione di: Cambiano l inizio e i banditi diventano dolci. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Soluzione 7 lettere : CANDITI

Significato/Curiosita : Cambiano l inizio e i banditi diventano dolci

Breve li comprendono e cambiano opinione. poco tempo dopo che loro padre viene condotto a piazza gyoncorde per essere giustiziato, i suoi figli vanno a... La canditura è un metodo di conservazione di parti di piante commestibili (solitamente frutta) mediante immersione in uno sciroppo di zucchero. La ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 15 novembre 2023

