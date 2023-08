Consorzio aereo europeo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Consorzio aereo europeo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ATR

Significato/Curiosita : Consorzio aereo europeo

Da trasporto prodotto dal consorzio europeo airbus dalla fine degli anni novanta. versione modificata del più famoso aereo di linea a300, venne realizzato... L'atr 72 è un aereo di linea regionale prodotto dal consorzio italo-francese atr, sviluppato dal più piccolo atr 42. è in grado di trasportare fino a 72... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 agosto 2023

