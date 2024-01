La definizione e la soluzione di: La città con il Parlamento Europeo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su: il parlamento europeo (anche noto come europarlamento o eurocamera) è un'istituzione di tipo parlamentare che rappresenta i popoli dell'unione europea...

Strasburgo ( AFI : /stra'zburgo/; in francese Strasbourg, AFI : [stasbu]; in alsaziano Strossburi, ['tsburi]; in tedesco Straßburg; dal latino Strateburgus, lett. "la città delle strade", nome alternativo dell'antica Argentoratum, da cui deriva il nome della città in italiano antico Argentina) è una città della Francia orientale, capoluogo della regione Grande Est e del dipartimento del Basso Reno, al confine con la Germania sulla riva sinistra del Reno.

Il nome è tedesco perché in passato il territorio dell'Alsazia fu dominio sia della Francia che della Germania.

Gli abitanti sono chiamati strasburghesi (in tedesco Straßburger, in francese strasbourgeois). La città fa parte di un agglomerato urbano transfrontaliero di 1 145 000 abitanti che comprende anche la città tedesca di Kehl, con la quale confina.

Strasburgo è sede, con Bruxelles, del parlamento europeo. Ospita, inoltre, il Consiglio d'Europa. Insieme a Basilea, Ginevra e New York fa parte delle poche città al mondo che sono sede di organizzazioni internazionali di prim'ordine, pur non essendo la capitale di un paese.

Vi operano l'Università di Strasburgo, la seconda più importante università francese, e la prestigiosa Scuola Nazionale della Pubblica Amministrazione (ENA) fondata dal presidente De Gaulle.

Strasburgo è il capoluogo della regione della Francia Grande Est, una regione al nord est della Francia. Strasburgo oltre ad essere il capoluogo del Grande Est è anche il capoluogo della sede del consiglio regionale del Grande Est.

Italiano

Sostantivo

emiciclo m sing

(architettura) in un edificio, lo spazio a semicerchio spesso utilizzato per assemblee o rappresentazioni teatrali

Sillabazione

e | mi | cì | clo

Pronuncia

IPA: /emi'tiklo/

Etimologia / Derivazione

dal latino emiciculus, derivato dal greco emi, "metà", e klykos, trasformatosi in ciclo cioè "cerchio"

Sinonimi

semicerchio

(nel teatro classico) gradinata, cavea

gradinata, cavea esedra, semiciclo

Parole derivate

emicircolare, emiciclico

Termini correlati