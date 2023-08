Rinomato consorzio agricolo del Trentino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Rinomato consorzio agricolo del Trentino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : MELINDA

Significato/Curiosità : Rinomato consorzio agricolo del Trentino

Melinda è un rinomato consorzio agricolo con sede nel Trentino, Italia. Fondato nel 1989, rappresenta oltre 4.000 agricoltori impegnati nella coltivazione di mele di alta qualità. La sua reputazione è fondata su principi di sostenibilità, innovazione e qualità. Melinda si distingue per l'uso di metodi agricoli rispettosi dell'ambiente e per la produzione di mele gustose e nutrienti. Grazie alla collaborazione tra gli agricoltori, la cooperativa promuove la valorizzazione dei prodotti locali e contribuisce all'economia regionale. Con il suo impegno verso la tradizione e la modernità, Melinda è un simbolo dell'eccellenza agricola del Trentino.

Altre risposte alla domanda : Rinomato consorzio agricolo del Trentino : rinomato; consorzio; agricolo; trentino; Un rinomato centro cardiologico milanese; _ Cracco, rinomato chef; rinomato centro montano del Colorado; Quartiere di Genova rinomato per il basilico; Isola greca dal rinomato vino moscato; consorzio di imprese industrali e commerciali; Un consorzio di produttori di vino; Si associano in consorzio ; Lo è il consorzio di cui faciamo parte; Uno spargimento sul terreno agricolo ; Uno spiazzo agricolo ; Attrezzo agricolo per tagliare le piante; Vastissimo possedimento agricolo ; Un metro quadrato di campo agricolo ; Monte tra Lombardia e trentino alto 3905 metri; Dolce trentino con mele e uvetta; Passo tra la Lombardia e il trentino ; Santo la cui aquila è nello stemma del trentino ; Monte delle Alpi Centrali tra trentino e Lombardia;

Cerca altre Definizioni