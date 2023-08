Con letame e concime si effettua quello del terreno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Con letame e concime si effettua quello del terreno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : INGRASSO

Significato/Curiosita : Con letame e concime si effettua quello del terreno

Coprendo con l'avanzamento del trattore una fascia rettangolare. il dosaggio del concime si effettua regolando l'apertura di scarico della tramoggia e la velocità... Francesco ingrassia, detto ciccio (palermo, 5 ottobre 1922 – roma, 28 aprile 2003), è stato un attore, comico, regista, sceneggiatore, conduttore televisivo... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Con letame e concime si effettua quello del terreno : letame; concime; effettua; quello; terreno;

