Si effettua con un apposito ferro caldo

: Il ferro da stiro è un piccolo elettrodomestico che viene impiegato in ambito casalingo per "stirare", ovvero per rimuovere le pieghe nel tessuto che derivano dal lavaggio (in lavatrice o a mano) e dall'asciugatura. Sebbene il nome derivi dal materiale con il quale venivano anticamente costruiti tali apparecchi (il ferro), le piastre dei moderni ferri da stiro sono costruite prevalentemente in alluminio e in alcuni casi vengono sottoposte a un trattamento speciale per renderle antiaderenti, facilitando così lo scorrimento sui tessuti.

Italiano: Sostantivo: stiro m sing . azione dello stirare. Voce verbale: stiro . prima persona singolare dell'indicativo presente di stirare. Sillabazione: stì | ro. Etimologia / Derivazione: deriva da stirare .