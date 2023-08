Comprende anche Puglia e Calabria - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Comprende anche Puglia e Calabria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : ITALIA DEL SUD

Significato/Curiosita : Comprende anche puglia e calabria

Geografico e statistico, la parte della penisola italiana comprendente le regioni abruzzo, basilicata, calabria, campania, molise e puglia. la definizione... italia meridionale, meridione, bassa italia, sud italia, suditalia o, semplicemente, sud indicano, dal punto di vista geografico e statistico, la parte... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 agosto 2023

