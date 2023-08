Competizione sciistica con gare di fondo e di salto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Competizione sciistica con gare di fondo e di salto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 16 lettere : COMBINATA NORDICA

Significato/Curiosita : Competizione sciistica con gare di fondo e di salto

di fiemme una maratona sciistica che ricalcasse, in qualche maniera, la leggendaria vasaloppet, storica e conosciuta competizione svedese di sci di fondo... La combinata nordica è uno sport invernale in cui i concorrenti gareggiano in due distinte discipline dello sci nordico: lo sci di fondo e il salto con... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Competizione sciistica con gare di fondo e di salto : competizione; sciistica; gare; fondo; salto; La competizione di dieci specialità di atletica; Si dice di una competizione sportiva aperta sia ai professionisti sia ai dilettanti; Vigila sul regolare svolgimento di una competizione sportiva; competizione fra cow-boy; Slitta da competizione ; Bella località sciistica ; Nota località sciistica della Valtellina; Importante gara sciistica di fondo italiana; Una magnifica località sciistica dell Abruzzo; Gara sciistica di fondo; Precedono le gare di F 1; Per gare invernali; Indagare per la cattura; Edificio per gare ; Circuito per gare con il sulky; In fondo alla cornea; In fondo all arnia; fondo di burrone; fondo di cunicolo; In fondo al capolinea; Sara: ex primatista mondiale nel salto in alto; Si impugna per un salto in alto; salto improvviso; Sogno che fa svegliare di soprassalto ; Sono pari nel salto ;

Cerca altre Definizioni