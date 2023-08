Gara sciistica di fondo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gara sciistica di fondo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : MARCIALONGA

Significato/Curiosità : Gara sciistica di fondo

La gara sciistica di fondo, nota anche come Marcialonga, è una competizione che coinvolge gli sciatori che percorrono lunghe distanze su tracciati variabili. Questa disciplina richiede una notevole resistenza fisica e abilità tecnica nel muoversi sugli sci. La Marcialonga, in particolare, è una prestigiosa gara di sci di fondo che si svolge in Italia, nella regione delle Dolomiti. Atleti di diverse nazionalità partecipano a questa competizione per sfidare se stessi e gli avversari. La bellezza paesaggistica dei percorsi rende l'esperienza ancora più emozionante per gli sciatori e gli spettatori, rendendo la Marcialonga un evento imperdibile nel mondo dello sci di fondo.

