SOLUZIONE: COMBINATA

Perché la soluzione è Combinata? La combinata è una gara invernale che unisce più discipline, come lo slalom e la discesa, per mettere alla prova gli atleti in diverse prove. Questa competizione permette di valutare la versatilità e la capacità di adattamento degli sciatori in condizioni variate. È uno degli eventi più completi e affascinanti nel mondo dello sci, richiedendo agilità, tecnica e resistenza.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Competizione sciistica che comprende prove diverse" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Competizione sciistica che comprende prove diverse". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

In presenza della definizione "Competizione sciistica che comprende prove diverse", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Competizione sciistica che comprende prove diverse" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Combinata:

C Como O Otranto M Milano B Bologna I Imola N Napoli A Ancona T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Competizione sciistica che comprende prove diverse" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

