Candy Crush Saga : videogame = Dungeons and Dragons : x - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Candy Crush Saga : videogame = Dungeons and Dragons : x. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : GIOCO DI RUOLO

Significato/Curiosita : Candy crush saga : videogame = dungeons and dragons : x

Un gioco di ruolo, abbreviato spesso in gdr o rpg (dall'inglese role-playing game), è un gioco dove i giocatori assumono il ruolo di uno o più personaggi... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 agosto 2023

