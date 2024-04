La definizione e la soluzione di 16 lettere: La saga con Johnny Depp. PIRATI DEI CARAIBI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Pirati dei Caraibi (Pirates of the Caribbean) è un media franchise della Disney, incentrato su una serie cinematografica prodotta da Jerry Bruckheimer e basata sull'attrazione Pirates of the Caribbean dei parchi Walt Disney. La saga è composta da cinque film e si è espansa in fumetti, romanzi e altri media. La saga ha come protagonista il pirata Jack Sparrow, interpretato da Johnny Depp, e ha incassato complessivamente quattro miliardi e mezzo di dollari.

filibustiere ( approfondimento) m sing

(storia) pirata del Mar dei Caraibi un vascello di filibustieri (per estensione) corsaro persona senza scrupoli (scherzoso) furbacchione

Sillabazione

fi | li | bu | stiè | re

Pronuncia

IPA: /filibu'stjre/

Etimologia / Derivazione

deriva dallo spagnolo fribustero, che è dall'inglese "fribuster", a sua volta dall'olandese vrijbuiter cioè "bottino libero"

Sinonimi

pirata, corsaro, bucaniere

( senso figurato ) imbroglione, birbante, birbaccione, furfante, furbo, furbacchione, furbastro, malandrino, avventuriero

imbroglione, birbante, birbaccione, furfante, furbo, furbacchione, furbastro, malandrino, avventuriero bandito, brigante, predone

( senso figurato ) mascalzone, canaglia, delinquente, disonesto, farabutto

mascalzone, canaglia, delinquente, disonesto, farabutto (gergale) avvoltoio, pescecane, squalo

Contrari

(senso figurato) galantuomo, onesto, persona perbene