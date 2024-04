La Soluzione ♚ Caratterizza i videogame La definizione e la soluzione di 13 lettere: Caratterizza i videogame. INTERATTIVITÀ Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Caratterizza i videogame: Nel campo dell'interazione uomo-macchina, quando l'utente trasmette un'informazione al sistema che sta utilizzando, l'interattività è la possibilità di: ottenere un'azione dal dispositivo (feedback) in tempo reale; intervenire sul servizio che riceve a distanza (banche dati, telesorveglianza, sistemi di comunicazione, ecc.).Esistono quindi due tipi di interazione possibile: 1) fra utente e apparecchio; 2) fra utente e fornitore del servizio. Negli ultimi anni il concetto di interattività è stato usato in accezioni molto diverse tra loro, distinguendo l'interattività in: ”interattività di selezione”, cioè l'ampliamento della varietà delle ... Sostantivo Significato e Curiosità su: Nel campo dell'interazione uomo-macchina, quando l'utente trasmette un'informazione al sistema che sta utilizzando, l'interattività è la possibilità di: ottenere un'azione dal dispositivo (feedback) in tempo reale; intervenire sul servizio che riceve a distanza (banche dati, telesorveglianza, sistemi di comunicazione, ecc.).Esistono quindi due tipi di interazione possibile: 1) fra utente e apparecchio; 2) fra utente e fornitore del servizio. Negli ultimi anni il concetto di interattività è stato usato in accezioni molto diverse tra loro, distinguendo l'interattività in: ”interattività di selezione”, cioè l'ampliamento della varietà delle ... interattività ( approfondimento) proprietà di un sistema di agire in correlazione con un altro (elettronica) (informatica) (tecnologia) (ingegneria) possibilità di un utente di ottenere un'azione da un dispositivo e di intervenire sul servizio che riceve a distanza Etimologia / Derivazione Da interattivo Altre Definizioni con interattività; caratterizza; videogame; Caratterizza ciò che non si può stabilire con precisione; Caratterizza ciò che non si lascia attraversare; Caratterizza i corpi con temperatura costante; Il punteggio dei videogame; L idraulico eroe dei videogame; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Caratterizza i videogame

INTERATTIVITÀ

