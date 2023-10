John il romanziere di La saga dei Forsyte - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: John il romanziere di La saga dei Forsyte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : GALSWORTHY

Significato/Curiosita : John il romanziere di la saga dei forsyte

John Galsworthy (Coombe, 14 agosto 1867 – Hampstead, 31 gennaio 1933) è stato uno scrittore e drammaturgo inglese.

