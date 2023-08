Una regola per i partecipanti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una regola per i partecipanti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : NORMA

Significato/Curiosita : Una regola per i partecipanti

Con 12 squadre partecipanti. nel novembre 1994 a ogni modo venne annunciato il rinvio del primo campionato al 1996, con due partecipanti meno del previsto... Latina norma – opera lirica di vincenzo bellini norma – negli scacchi norma (norbert morandière, 1946-2021) – fumettista e illustratore francese norma auto... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Una regola per i partecipanti : regola; partecipanti; regola ti come i piatti delle bilance; Si firma se il rapporto di lavoro è regola re; regola re gli strumenti di precisione; La fotocamera che non ha l obiettivo da regola re; Devono esserlo gli scontrini per essere regola ri; Gara sportiva con più partecipanti ; La ambiscono i partecipanti al Tour de France; partecipanti a una gara tra barche; Il registro aperto a tutti i partecipanti alla cerimonia; Allettano i partecipanti al concorso;

