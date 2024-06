Una cosa inconsueta

: Secondo l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani, le persone intersessuali hanno un corpo che "non corrisponde alla definizione tipica dei corpi maschili o femminili". Le persone intersessuali sono nate con caratteri sessuali che non rientrano nelle tipiche nozioni binarie del corpo maschile o femminile; dunque, l'intersessualità non può essere acquisita. Intersessualità è un termine ombrello usato per descrivere quelle persone che hanno caratteri sessuali primari e/o secondari non definibili come esclusivamente maschili o femminili.

Italiano: Sostantivo: anormalità f inv . definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu. (medicina) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu. Sillabazione: a | nor | ma | li | tà. Pronuncia: IPA: /anormali'ta/ . Etimologia / Derivazione: deriva da anormale .