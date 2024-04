La definizione e la soluzione di 10 lettere: I partecipanti al banchetto. COMMENSALI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo, forma flessa

Significato e Curiosità su: In biologia, il commensalismo è un'interazione non obbligatoria fra due esseri viventi in cui uno approfitta del nutrimento o degli scarti dell'altro senza procurare sofferenza o disturbo. Un organismo tra i due trae dei benefici dall'altro e l'altro non è né danneggiato né aiutato. Altri autori ritengono il commensalismo la condivisione dei medesimi spazi ambientali in cui cibarsi, anche dello stesso alimento, senza procurare danno o ridurre le possibilità nutrizionali dell'altra specie. Un tipico esempio può essere quello della mucca e della capra, che si cibano di erba, entrambe utilizzando il medesimo prato o spazio.

commensali m e f pl

plurale di commensale

Sillabazione

com | men | sà | li

Pronuncia

IPA: /kommen'sali/

Etimologia / Derivazione

vedi commensale dal latino medievale commensalis, derivazione di mensa

