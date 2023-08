Sono informati dalle spie - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono informati dalle spie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : NEMICI

Significato/Curiosita : Sono informati dalle spie

Malgrado le precauzioni prese per tenere segreto il progetto manhattan le spie sovietiche vennero a conoscenza delle operazioni condotte dal governo statunitense... Disambiguazione – "nemici" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi nemici (disambigua). un nemico è un individuo o un gruppo che viene percepito... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 agosto 2023

