La definizione e la soluzione di 6 lettere: Non informati di quanto è accaduto. IGNARI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Aggettivo, forma flessa

Significato e Curiosità su: L'esecuzione in background (dall'inglese background che indica sfondo o in secondo piano), in informatica, è una modalità di esecuzione tipica di alcuni programmi che non richiedono la presenza o l'intervento dell'utente, e che può essere concorrente all'esecuzione di altri programmi (ed è quindi è possibile solo in sistemi multitasking), risultando così ignari all'utente. Programma (o servizio) in background, in pratica, significa in esecuzione ma "dietro le quinte".

ignari m pl

plurale di ignaro

Sillabazione

i | gnà | ri

Etimologia / Derivazione