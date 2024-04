La definizione e la soluzione di 6 lettere: Si fanno la guerra. NEMICI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Aggettivo, forma flessa

Significato e Curiosità su: Un nemico è un individuo o un gruppo che viene percepito come fortemente avverso o minaccioso. È stato osservato che il concetto di nemico è "basilare sia per gli individui che per le comunità". Il termine "nemico" serve alla funzione sociale di designare una particolare entità come una minaccia, invocando così un'intensa risposta emotiva a quell'entità. Lo stato di essere o di avere un nemico è l'inimicizia.

nemici m pl





plurale di nemico

Sostantivo, forma flessa

nemici m pl

plurale di nemico

Sillabazione

ne | mì | ci

Etimologia / Derivazione

vedi nemico

Sinonimi

(di individui) rivali, avversari, antagonisti, malevoli

rivali, avversari, antagonisti, malevoli avversi, contrarii, ostili, maldisposti

( per estensione ) provocatori

provocatori dannosi, pericolosi, nocivi, controindicati

(sostantivo) oppositori, controparti

oppositori, controparti denigratori, detrattori, sabotatori; pericoli, minacce

Contrari