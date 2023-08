Sono famose e molto visitate quelle di Postumia in Slovenia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono famose e molto visitate quelle di Postumia in Slovenia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : GROTTE

Significato/Curiosita : Sono famose e molto visitate quelle di postumia in slovenia

Le grotte di postumia (postojnska jama in sloveno) sono un complesso carsico della slovenia, classico esempio di carsismo, situate nella periferia della... Le grotte di frasassi sono delle grotte carsiche sotterranee che si trovano nel territorio del comune di genga, in provincia di ancona. l'insieme delle... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 agosto 2023

