La definizione e la soluzione di: Lo Stato con le grotte di Postumia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SLOVENIA

Significato/Curiosita : Lo stato con le grotte di postumia

le grotte di postumia (postojnska jama in sloveno) sono un complesso carsico della slovenia, classico esempio di carsismo, situate nella periferia della... (postojnska jama in sloveno) sono un complesso carsico della slovenia, classico esempiocarsismo, situate nella periferia della... La Slovenia, ufficialmente Repubblica di Slovenia (in sloveno Republika Slovenija, in ungherese Szlovén Köztársaság), è uno Stato sovrano dell'Europa centrale. Confina a ovest con l'Italia (Friuli-Venezia Giulia), a nord con l'Austria, a est con l'Ungheria e la Croazia a sud, affacciandosi a sud-ovest sul mare Adriatico (golfo di Trieste). La sua capitale è Lubiana. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Lo Stato con le grotte di Postumia : stato; grotte; postumia; Lo stato africano con capitale Abuja; Lo stato con Karachi; stato d animo disposizione all inglese; L organo dello stato che dà consulenza giuridica; stato dell Arabia; Lo stato a sud di New York; Pendono nelle grotte ; Lo è la pittura delle grotte di Lascaux; Forma incrostazioni sulle pareti delle grotte ; Abitavano nelle grotte ; Altopiano ricco di grotte ; La località spagnola famosa per le sue grotte ; Sono famose e molto visitate quelle di postumia in Slovenia; Son famose quelle di postumia ; L anfibio delle grotte di postumia ; Comprende le grotte di postumia ;

Cerca altre Definizioni