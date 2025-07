Ci sono quelle figurative nei cruciverba: la soluzione è Arti

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Ci sono quelle figurative' è 'Arti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ARTI

Curiosità e Significato di Arti

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 4 lettere Arti, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Arti? Le artì sono le parti del corpo che ci permettono di afferrare, camminare o muoverci, come le mani, i piedi e le braccia. Il termine si riferisce a elementi simbolici o figurativi che rappresentano capacità e strumenti dell’essere umano. Spesso usato in espressioni come “arti del dialogo”, indica anche le competenze creative e manuali. Un modo di vedere come l’umanità utilizza le proprie capacità per esprimersi e agire.

Come si scrive la soluzione Arti

Hai davanti la definizione "Ci sono quelle figurative" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

A Ancona

R Roma

T Torino

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A E O R T P Mostra soluzione



Scopri definizioni su "APERTO" APERTO

