Il sistema di pagamento con il bancomat senza inserirlo nel POS - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il sistema di pagamento con il bancomat senza inserirlo nel POS. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : CONTACTLESS

Significato/Curiosita : Il sistema di pagamento con il bancomat senza inserirlo nel pos

Il sistema di pagamento contactless o pagamento senza contatto è un sistema che permette di effettuare acquisti tramite carte di credito o di debito,... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 agosto 2023

