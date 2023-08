L uso del Bancomat senza inserirlo nel POS - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L uso del Bancomat senza inserirlo nel POS. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : CONTACTLESS

Significato/Curiosità : L uso del Bancomat senza inserirlo nel POS

Il "contactless" si riferisce all'uso di tecnologie di pagamento senza contatto fisico, come carte di credito o bancomat dotate di chip o dispositivi mobili, per effettuare transazioni. Invece di inserire fisicamente la carta nel POS (Point of Sale) o ATM (Bancomat), il pagamento contactless avviene avvicinando la carta o il dispositivo a una superficie abilitata. Questa tecnologia utilizza la comunicazione a radiofrequenza (RFID) o la tecnologia NFC (Near Field Communication) per trasmettere i dati di pagamento. Il contactless è rapido, conveniente e promuove una maggiore sicurezza, poiché il rischio di clonazione è ridotto rispetto alla tradizionale banda magnetica.

