Il nipote che Abramo liberò a Sodoma - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il nipote che Abramo liberò a Sodoma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : LOT

Significato/Curiosita : Il nipote che abramo libero a sodoma

Sconfisse e liberò il nipote. quando yaweh decise di distruggere sodoma e gomorra, due malachim vennero ad avvertire lot perché fuggisse. una volta che lot ebbe... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi lot (disambigua). lot (in ebraico - [lo]; in arabo , lu) è un patriarca della bibbia... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 agosto 2023

