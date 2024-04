La definizione e la soluzione di 7 lettere: Primogenito di Abramo. ISMAELE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Ismaele (in ebraico , in arabo , Ismail) è un personaggio biblico, il primo figlio del patriarca Abramo. In ebraico in suo nome significa "Dio ascolta" oppure "l'atto di Dio di far ascoltare".È citato più volte nel Corano come esempio di rettitudine, come profeta di Dio.

ismaelita m e f





(religione) arabo poiché, secondo la genealogia biblica, discendente del personaggio biblico Ismaele

Sillabazione

i | sma | elì | ta

Etimologia / Derivazione

Etimologia mancante. Se vuoi, aggiungila tu.

Pronuncia

IPA: /izmae'lita/