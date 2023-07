Liberò Valencia dai mori - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Liberò Valencia dai mori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : CID

Significato/Curiosita : Libero valencia dai mori

Altri significati, vedi valencia (disambigua). valencia (afi: /va'lensja/; in castigliano: /ba'lenja/; ufficialmente valència in valenzano: /va'lensi... Stai cercando altri significati, vedi el cid (disambigua). rodrigo díaz de bivar, o de vivar (vivar del cid, 1040 o 1043 – valencia, 10 luglio 1099),... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 luglio 2023

