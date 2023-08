Iniziali di Federer il tennista - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Iniziali di Federer il tennista. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : RF

Significato/Curiosita : Iniziali di federer il tennista

Big three è il soprannome con il quale viene identificato il gruppo di tre tennisti composto da novak dokovic, roger federer e rafael nadal. dall'australian... (right fielder) rf – acronimo per roger federer rf – acronimo per rugby falconara dinamis a.s.d. rf – abbreviazione di pokémon rosso fuoco rf – reggimento...