Il Federer del tennis - Cruciverba

Soluzione 5 lettere : ROGER

Roger federer (basilea, 8 agosto 1981) è un ex tennista svizzero. soprannominato king roger o the swiss maestro, in virtù dei primati e dei titoli conseguiti... roger ibañez da silva (canela, 23 novembre 1998) è un calciatore brasiliano di origini uruguaiane, difensore dell'al-ahli e della nazionale brasiliana...