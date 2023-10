Nel banco del falegname - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nel banco del falegname. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Soluzione 5 lettere : MORSA

Significato/Curiosita : Nel banco del falegname

Il banco da falegname è il primo ed il più importante tra gli attrezzi per la lavorazione manuale del legno, perché permette di tenere fermi i legnami... Citazioni da fonti attendibili secondo le linee guida sull'uso delle fonti. la morsa è un utensile meccanico a vite usato per serrare e trattenere i pezzi in...