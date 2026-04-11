L area del rettangolo: per altezza

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'L area del rettangolo: per altezza' è 'Base'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BASE

Perché la soluzione è Base? La base di un rettangolo rappresenta il lato orizzontale su cui si appoggia, determinando una delle due dimensioni fondamentali della figura. Questa misura viene moltiplicata per l'altezza, ovvero la distanza verticale tra i due lati paralleli, per calcolare l'area complessiva. La relazione tra la base e l'altezza permette di ottenere facilmente la superficie del rettangolo, che è utile in diverse applicazioni matematiche e pratiche. La conoscenza di questi elementi aiuta a comprendere meglio le proprietà della figura.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "L area del rettangolo: per altezza". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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L area del rettangolo: per altezza nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Base

Per risolvere la definizione "L area del rettangolo: per altezza", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "L area del rettangolo: per altezza" conferma che la soluzione 'Base' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Base

B Bologna A Ancona S Savona E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "L area del rettangolo: per altezza" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Base' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Caposaldo che sostieneUna materia puramente teorica come la fisica o la biologiaZona attrezzata per lo stazionamento di corvette e fregateL area del tronco d albero ad altezza d uomoUn area universitaria alla periferia di MilanoÈ coltivato fino a circa 1400 metri d altezzaPassaggio spiovente in areaUn area per pollame