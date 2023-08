Si corre nelle dubbie imprese - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si corre nelle dubbie imprese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ALEA

Significato/Curiosita : Si corre nelle dubbie imprese

Alberghi e ristoranti, con scarsa presenza nel settore dei servizi alle imprese. le imprese sono abbastanza equamente distribuite nei due dipartimenti che compongono... L'omonimo videogioco di strategia, vedi alea iacta est (videogioco). alea iacta est è una frase latina (pronuncia: àlea ...) che viene tradizionalmente tradotta... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 agosto 2023

